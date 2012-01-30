МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 30.01.2012 № 44



Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 лютого 2012 р.

за № 192/20505

Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 рік

Відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та на виконання пункту 9 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 рік, що додаються.

2. Установити, що розміри відшкодування витрат, пов'язаних з вихованням (утриманням) дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, відділам освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, структурним підрозділам з питань освіти виконавчих органів міських, районних у містах, селищних та сільських рад визначаються на підставі середніх розмірів вартості харчування дітей у зазначених закладах, затверджених органами місцевого самоврядування.

3. Грошова компенсація батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні навчальні заклади (не перебувають в обліковому складі цих закладів), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, виплачується у середньому розмірі вартості харчування дітей, затвердженого органами місцевого самоврядування на рівні ІV кварталу 2010 року для зазначених закладів.

4. Фінансовому департаменту (А. Клименко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення його до відома розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2012 року.

Віце-прем’єр-міністр України –

Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:



Міністр фінансів України



Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні



В. Хорошковський







О. Мірошниченко







ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

30.01.2012 № 44

РОЗМІРИ

грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 рік

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Розміри компенсаційних виплат (грн.) 1 категорія 2 категорія 1 2 3 4 1 Автономна Республіка Крим 320,0 160,0 2 Вінницька область 292,0 146,0 3 Волинська область 296,0 148,0 4 Дніпропетровська область 308,0 154,0 5 Донецька область 340,0 170,0 6 Житомирська область 283,0 141,5 7 Закарпатська область 306,0 153,0 8 Запорізька область 315,0 157,5 9 Івано-Франківська область 302,0 151,0 10 Київська область 310,0 155,0 11 Кіровоградська область 293,0 146,5 12 Луганська область 309,0 154,5 13 Львівська область 302,0 151,0 14 Миколаївська область 297,0 148,5 15 Одеська область 296,0 148,0 16 Полтавська область 308,0 154,0 17 Рівненська область 294,0 147,0 18 Сумська область 303,0 151,5 19 Тернопільська область 292,0 146,0 20 Харківська область 301,0 150,5 21 Херсонська область 302,0 151,0 22 Хмельницька область 300,0 150,0 23 Черкаська область 305,0 152,5 24 Чернівецька область 306,0 153,0 25 Чернігівська область 301,0 150,5 26 Місто Київ 332,0 166,0 27 Місто Севастополь 312,0 156,0