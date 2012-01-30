Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 рік
Відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та на виконання пункту 9 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 (із змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 рік, що додаються.
2. Установити, що розміри відшкодування витрат, пов'язаних з вихованням (утриманням) дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, відділам освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, структурним підрозділам з питань освіти виконавчих органів міських, районних у містах, селищних та сільських рад визначаються на підставі середніх розмірів вартості харчування дітей у зазначених закладах, затверджених органами місцевого самоврядування.
3. Грошова компенсація батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні навчальні заклади (не перебувають в обліковому складі цих закладів), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, виплачується у середньому розмірі вартості харчування дітей, затвердженого органами місцевого самоврядування на рівні ІV кварталу 2010 року для зазначених закладів.
4. Фінансовому департаменту (А. Клименко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення його до відома розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2012 року.
|
ПОГОДЖЕНО:
|
РОЗМІРИ
грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 рік
|
№ з/п
|
Назва адміністративно-територіальної одиниці
|
Розміри компенсаційних виплат (грн.)
|
1 категорія
|
2 категорія
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Автономна Республіка Крим
|
320,0
|
160,0
|
2
|
Вінницька область
|
292,0
|
146,0
|
3
|
Волинська область
|
296,0
|
148,0
|
4
|
Дніпропетровська область
|
308,0
|
154,0
|
5
|
Донецька область
|
340,0
|
170,0
|
6
|
Житомирська область
|
283,0
|
141,5
|
7
|
Закарпатська область
|
306,0
|
153,0
|
8
|
Запорізька область
|
315,0
|
157,5
|
9
|
Івано-Франківська область
|
302,0
|
151,0
|
10
|
Київська область
|
310,0
|
155,0
|
11
|
Кіровоградська область
|
293,0
|
146,5
|
12
|
Луганська область
|
309,0
|
154,5
|
13
|
Львівська область
|
302,0
|
151,0
|
14
|
Миколаївська область
|
297,0
|
148,5
|
15
|
Одеська область
|
296,0
|
148,0
|
16
|
Полтавська область
|
308,0
|
154,0
|
17
|
Рівненська область
|
294,0
|
147,0
|
18
|
Сумська область
|
303,0
|
151,5
|
19
|
Тернопільська область
|
292,0
|
146,0
|
20
|
Харківська область
|
301,0
|
150,5
|
21
|
Херсонська область
|
302,0
|
151,0
|
22
|
Хмельницька область
|
300,0
|
150,0
|
23
|
Черкаська область
|
305,0
|
152,5
|
24
|
Чернівецька область
|
306,0
|
153,0
|
25
|
Чернігівська область
|
301,0
|
150,5
|
26
|
Місто Київ
|
332,0
|
166,0
|
27
|
Місто Севастополь
|
312,0
|
156,0